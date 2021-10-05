Съезд с Московского шоссе на КАД перекроют с 6 на 7 октября

Санкт-Петербург, 5 октября. Съезд на развязке между КАД и Московским шоссе в Санкт-Петербурге будет перекрыт для движения в ночное время с 6 на 7 октября.

Движение на развязке будет временно остановлено с 02:00 до 04:30. Это связано с проведением дорожных работ, рассказали в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад». Специалисты нанесут разметку на 65 километре трассы.

Специальные дорожные знаки и водоналивные барьеры будут установлены на участке трассы. Также сотрудники дорожной службы смонтирую световую сигнализацию. Водителям рекомендуется распланировать свой маршрут заранее.

Движение пешеходов и транспортных средств по Биржевому мосту в Санкт-Петербурге ограничат с 9 октября текущего года. Об этом ранее предупредили в комитете по транспорту города. Это связано с началом капитального ремонта переправы. Полностью завершить работы намерены к весне 2023 года.