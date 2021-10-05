Учредитель АНО «Мадад» Сайибов обозначил роль русского языка в Узбекистане

Санкт-Петербург, 5 октября. Русский язык используется в Узбекистане как второй государственный, отметил учредитель автономной некоммерческой организации (АНО) «Мадад» Азиз Сайибов.

Ранее стало известно о появлении в общественных местах Узбекистана табличек с призывами говорить только на родном языке. Общественник Сайибов в студии медиацентра «Патриот» прокомментировал ситуацию.

По его словам, речь идет о челлендже, который был запущен в Ташкентской области перед Днем узбекского языка 21 октября. Авторы идеи не имели в виду ничего против русского языка, отметил Сайибов.

«В преддверии празднования они решили запустить такой челлендж, они хотели напомнить о наличие перевода часто употребляемых слов», — объяснил общественник.

Русский язык имеет в Узбекистане статус второго государственного языка, сказал Сайибов. Любой указ или распоряжение дублируются на русском, добавил он.

Также Сайибов спрогнозировал рост количества русскоязычных школ в Узбекистане. По его словам, уже сейчас в регионе существует порядка десяти тысяч таких учебных заведений.