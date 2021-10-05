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Метеоролог Цепелев призвал петербуржцев готовиться к обильным снегопадам в декабре

  /   Обновлено: 05 октября 2021 19:00
Общество
Метеоролог Цепелев призвал петербуржцев готовиться к обильным снегопадам в декабре
Невские Новости  /  Невские Новости

Санкт-Петербург, 5 октября. Обильные снегопады накроют Петербург в декабре. Об этом рассказал доцент кафедры метеорологических прогнозов Российского гидрометеорологического университета Валерий Цепелев.

Метеоролог спрогнозировал погоду на ближайшие несколько месяцев. По его словам, в октябре температура воздуха окажется немного ниже и около нормы. При этом осадков будет больше ожидаемого. В ноябре показатели будут держаться около нормы и выше.

«В прогнозе на декабрь я более уверен. Дело в том, что в нескольких случаях он прогнозируется холодным. Это значит, что среднемесячная аномалия составит ниже двух градусов от нормы», — сообщил Цепелев в беседе с «Невскими новостями».

Кроме того, специалист предупредил, что осадки в этот период будут выше нормы. Таким образом, декабрь выдастся прохладным и снежным. Однако основные волны холода по части температуры стоит ожидать в начале и конце месяца, а в середине будет относительно тепло.

Сейчас в Петербурге наблюдается солнечная и почти безоблачная погода. Такие условия сохранятся в регионе до 8 октября, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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погода петербург снег декабрь
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