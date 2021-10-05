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Учредитель «Мадад» Сайибов указал на дружественное отношение к русским в Узбекистане
Политика
Учредитель «Мадад» Сайибов указал на дружественное отношение к русским в Узбекистане
wikipedia.org  /  Jean-Pierre Dalbéra/CC BY 2.0

Санкт-Петербург, 5 октября. Большая часть населения Узбекистана поддерживает пророссийские настроения и дружественно относится к русским, заявил учредитель АНО «Мадад» Азиз Сайибов.

Эксперт выступил с заявлением на фоне скандала в восточном государстве. В общественных местах Узбекистана стали появляться листовки с требованием говорить на официальном языке страны. Также недавно местный журналист выступил с критикой депутата за разговор на русском и потребовал появляться на пресс-конференциях с переводчиком.

По словам Сайибова, даже внутри Узбекистана неоднозначно относятся к подобным выпадам. Он сделал заявление в студии медиацентра «Патриот». По словам эксперта, изначально акция с листовками была организована с добрыми намерениями, однако стала объектом неверной интерпретации. Общественник также обратил внимание на попытки ложно истолковать историю в Узбекистане некоторыми лицами из-за необразованности.

«У нас такое есть, но везде есть свобода слова. Это тем более при руководстве сегодняшнем, оно очень пытается и видны результаты, дает свободу слова, у нас появились блогеры, сейчас всем дают свободу слова», — пояснил Сайибов.

Ранее учредитель АНО «Мадад» указал на популярность русского языка в Узбекистане. На его изучение существует большой общественный запрос, особенно в крупных городах восточного государства, отметил эксперт.

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