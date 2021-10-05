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Общественник Сайибов спрогнозировал рост числа русскоязычных школ в Узбекистане

  /   Обновлено: 05 октября 2021 18:56
Политика
Общественник Сайибов спрогнозировал рост числа русскоязычных школ в Узбекистане
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 5 октября. Учредитель автономной некоммерческой организации (АНО) «Мадад» Азиз Сайибов прокомментировал ситуацию с отношением жителей Узбекистана к русскому языку.

Около семи-восьми лет назад в республике уделялось недостаточно внимания языковому вопросу. Однако сейчас в значительной степени ситуация улучшилась. В регионе уже существует около десяти тысяч школ, в которых обучают русскому языку. И дальше их количество будет только увеличиваться, указал эксперт. Знание русского языка в Узбекистане стало престижным, заявил он в ходе выступления на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

В российскую школу действительно сложнее попасть. Система обучения в них значительно отличается в лучшую сторону. Кроме того, есть возможность поступления в российские вузы, можно сдавать ЕГЭ.

Очень большое количество студентов из Узбекистана учится в российских вузах. На первом месте по количеству иностранных студентов идет Китай. На второй строчке — Казахстан, и замыкает первую тройку именно Узбекистан. Этот показатель демонстрирует непрерывный рост. Например, по сравнению с 2019 годом количество студентов увеличилось на 67 тысяч.

Однако далеко не все выпускники вузов остаются в России. Есть и такие, кто предпочитает вернуться на родину. Соотношение в этом вопросе примерно 50 на 50, резюмировал общественник.

Ранее Сайибов рассказал о ситуации с мигрантами в России. По его словам, главным препятствием для легализации переселенцев являются штрафы.

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россия узбекистан школы
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