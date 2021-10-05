Общественник Сайибов указал на рост популярности русского языка в Узбекистане

Санкт-Петербург, 5 октября. Новости об участившихся случаях ксенофобии и нетерпимости к русскому языку все чаще поступают из стран Средней Азии. Однако угроза преувеличена, заявил общественник Азиз Сайибов.

Учредитель автономной некоммерческой организации «Мадад» прокомментировал новости о националистических выпадах радикальной части населения Узбекистана, Киргизии и Казахстана в отношении носителей русского языка в рамках конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». По словам Сайибова, речь идет о разовых эпизодах нетерпимости на фоне победного шествия русского языка по странам Азии. В частности, основатель АНО «Мадад» раскрыл правду об успехах программы РГПУ им. А.И. Герцена по повышению квалификации преподавателей русского языка.

«Это большой международный проект, в котором участвует более 1000 человек. Сейчас идет переподготовка наших местных преподавателей, и в этом плане проводится огромная массовая работа. Охвачены более 70% школ Республики Узбекистан. В каждом районе направляют по два человека в школу, два человека — в ПТУ, направляют специалистов и в высшие учебные заведения», — объяснил общественник.

По словам Сайибова, российские специалисты занимаются именно подготовкой и переподготовкой преподавателей русского языка. На изучение языка есть мощный общественный запрос, особенно от жителей крупных городов. Русский язык для большинства жителей Средней Азии — это язык профессионального роста, перспектив и светлого будущего, вопреки навязываемым антироссийским стереотипам.

«Он (спрос на русский язык. — Прим. ФАН) есть, он большой. У нас много этнических русских, особенно в Ташкенте и Самарканде, и еще больше — русскоговорящих. Даже весь документооборот мы дублируем на двух языках», — рассказал учредитель АНО «Мадад».

Также Азиз Сайибов оценил уровень развития и демографическую обстановку в Узбекистане. По его мнению, молодежь спешно покидает страну, оставшуюся далеко позади России в экономическом аспекте.