Следующий ПМЭФ состоится 15-18 июня 2022 года

Санкт-Петербург, 5 октября. Организаторы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объявили, что юбилейное мероприятие в следующем году состоится с 15 по 18 июня, передает «Росконгресс».

ПМЭФ — ведущая мировая площадка, на которой ежегодно встречаются представители малого, среднего и крупного бизнеса со всех концов света. Из-за пандемии коронавируса проведение мероприятия в 2020-м было перенесено. В 2021 году форум проходил со 2 по 5 июня, его посетили свыше 13 тысяч участников. Страной-гостем на 25-м по счету форуме выступит Египет.

Ключевой задачей Петербургского международного экономического форума является поддержка конструктивного диалога, нацеленного на установление взаимопонимания между участниками рынка. В рамках мероприятия ежегодно заключаются десятки перспективных соглашений.