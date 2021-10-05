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Следующий ПМЭФ состоится 15-18 июня 2022 года

  /   Обновлено: 05 октября 2021 15:46
Экономика
Следующий ПМЭФ состоится 15-18 июня 2022 года
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 5 октября. Организаторы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объявили, что юбилейное мероприятие в следующем году состоится с 15 по 18 июня, передает «Росконгресс».

ПМЭФ — ведущая мировая площадка, на которой ежегодно встречаются представители малого, среднего и крупного бизнеса со всех концов света. Из-за пандемии коронавируса проведение мероприятия в 2020-м было перенесено. В 2021 году форум проходил со 2 по 5 июня, его посетили свыше 13 тысяч участников. Страной-гостем на 25-м по счету форуме выступит Египет.

Ключевой задачей Петербургского международного экономического форума является поддержка конструктивного диалога, нацеленного на установление взаимопонимания между участниками рынка. В рамках мероприятия ежегодно заключаются десятки перспективных соглашений.

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пмэф экономический форум росконгресс
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