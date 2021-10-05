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Власти Петербурга оптимизируют транспортную инфраструктуру с помощью данных сим-карт
Общество
Власти Петербурга оптимизируют транспортную инфраструктуру с помощью данных сим-карт
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 5 октября. Геоаналитические данные перемещений жителей Санкт-Петербурга помогут властям оптимизировать транспортную инфраструктуру города.

Конкурс на оказание услуг по предоставлению доступа к геоаналитическим данным мобильных операторов объявил СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр». Собранные данные далее будут передаваться в профильные учреждения города.

Согласно информации с портала госзакупок, начальная максимальная цена контракта составляет 35,2 млн рублей. Целью закупки является совершенствование системы «Безопасный город» и транспортной инфраструктуры Северной столицы.

Таким образом, на основе собранных данных будут формироваться информация о численности проживающего и работающего населения в разных районах города. Также будут получены сведения о динамике по городу, о загруженности и популярности различных станций метрополитена и транспортных маршрутов.

Как ранее сообщалось, Биржевой мост в Петербурге полностью закроют для транспорта и пешеходов с 9 октября. Переправа останется закрытой до ноября 2022 года.

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петербург транспорт сим-карты
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