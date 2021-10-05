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Спрос на профессию учителя в Петербурге за два года вырос на 136%
Общество
Спрос на профессию учителя в Петербурге за два года вырос на 136%
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Санкт-Петербург, 5 октября. Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru провели исследование спроса на преподавателей и выявили высокую потребность в учителях в Санкт-Петербурге.

Исследование специалистов было приурочено ко Дню учителя. Согласно результатам работы, спрос на эту профессию в Северной столице за последние два года вырос на 136%. В целом по российским регионам рост составил 95%.

За сентябрь в городе на Неве для учителей открылись 900 вакансий. Наибольшая востребованность на рынке труда наблюдается среди преподавателей иностранных языков и математики. Кроме того, фиксируется высокий спрос на специалистов дошкольного образования и информационных технологий.

Помимо спроса на вакансии выросла и средняя зарплата, которую предлагают учителям в Петербурге. Самая высокооплачиваемая вакансия в этой сфере — руководитель отдела преподавателей в сервисе обучения иностранным языкам (до 200 тыс. рублей).

Аналитики «Работы.ру» ранее назвали самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров в России. Высокий уровень зарплаты предлагают операторам по добыче нефти, геодезистам и шеф-поварам.

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