Преподаватель физики из Тюмени Екатерина Костылева победила в конкурсе «Учитель года»

Москва, 5 октября. Преподавательница физики из школы в Тюмени Екатерина Костылева стала победительницей конкурса «Учитель года — 2021».

Сообщение поступило от вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, которая подвела итоги соревнования. Конкурс в 2021 году стал 32-м по счету. Президент РФ Владимир Путин во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» поручил улучшить конкурс так, чтобы одержавшие победу учителя становились известными и узнаваемыми.

Чтобы это реализовать, лидер страны предложил проводить соревнование в формате реалити-шоу, которое будет продолжаться в течение года. В 2021 году финалистами стали 85 педагогов из всех регионов России.

Всероссийские и региональные конкурсы позволяют расти учителям профессионально. Об этом ранее заявил директор лицея №369 Санкт-Петербурга Константин Тхостов.