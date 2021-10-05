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Преподаватель физики из Тюмени Екатерина Костылева победила в конкурсе «Учитель года»
Общество
Преподаватель физики из Тюмени Екатерина Костылева победила в конкурсе «Учитель года»
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Москва, 5 октября. Преподавательница физики из школы в Тюмени Екатерина Костылева стала победительницей конкурса «Учитель года — 2021».

Сообщение поступило от вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, которая подвела итоги соревнования. Конкурс в 2021 году стал 32-м по счету. Президент РФ Владимир Путин во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» поручил улучшить конкурс так, чтобы одержавшие победу учителя становились известными и узнаваемыми.

Чтобы это реализовать, лидер страны предложил проводить соревнование в формате реалити-шоу, которое будет продолжаться в течение года. В 2021 году финалистами стали 85 педагогов из всех регионов России.

Всероссийские и региональные конкурсы позволяют расти учителям профессионально. Об этом ранее заявил директор лицея №369 Санкт-Петербурга Константин Тхостов.

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школа учитель года победитель
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