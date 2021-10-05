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Число актуальных вакансий в Петербурге в два раза превышает количество безработных граждан
Общество
Число актуальных вакансий в Петербурге в два раза превышает количество безработных граждан
www.pexels.com

Санкт-Петербург, 5 октября. Уровень безработицы в Санкт-Петербурге вырос в сентябре, сообщили в пресс-службе Центра занятости. При этом число вакансий вдвое превышает количество ищущих работу граждан.

По данным центра, в Северной столице числится 25 848 зарегистрированных безработных. Однако работодатели открыли 51 337 вакансий. Больше всего в городе необходимы работники такси. Также в преддверии Всероссийской переписи населения в Петербурге открыто 1800 вакансий для переписчиков и 1550 для контролеров переписной проверки.

Кроме того, более 2500 мест освободилось для работников электросварки и газосварки, а также почти 1200 мест для монтажников наружных трубопроводов. Сообщается, что самые высокие заработные платы предлагают специалистам IT-сферы и врачам.

В администрации Москвы полагают, что рынок труда вернется к допандемийным показателям в течение трех месяцев. Скорое восстановление рынка предсказала заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова.

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работа безработица вакансии
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