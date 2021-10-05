Биржевой мост в Петербурге полностью закроют для транспорта и пешеходов с 9 октября

Санкт-Петербург, 5 октября. Движение транспорта и пешеходов по Биржевому мосту, расположенному в Петербурге, будет полностью ограничено с 9 октября 2021 года. Переправа останется закрытой до ноября 2022 года.

Введение ограничения движения на Биржевом мосту связано с проведением капитального ремонта, который окончательно планируется завершить весной 2023 года. На период ремонтных работ автобусы №10 и №191, а также троллейбус №7 изменят свой маршрут и будут объезжать по Университетской набережной, 1-й Кадетской линии В.О. и Тучкову мосту, сообщили в городском комитете по транспорту.

Открытие обновленного моста планируется приурочить к празднованию 320-летия Петербурга. Таким образом Северная столица сможет вспомнить императорские традиции открытия переправ.

Наряду с этим в Петербурге в период с 4 по 10 октября будет действовать ограничение движения по Литейному проспекту. Такие меры приняли из-за выполнения ремонтных работ в зоне трамвайных путей.