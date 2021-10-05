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Синоптик Леус пообещал петербуржцам потепление до +14 градусов 5 октября
Общество
Синоптик Леус пообещал петербуржцам потепление до +14 градусов 5 октября
pixabay.com

Санкт-Петербург, 5 октября. Противоборство северо-западной периферии обширного антициклона и атмосферного фронта будет определять погоду в Петербурге.

Во вторник вновь обойдется без осадков, однако ожидается усиление ветра. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Облаков в небе станет больше, но до дождей дело не дойдет, а вот ветер станет более плотным», — подчеркнул он.

Столбики уличных термометров покажут от +12 до +14 градусов, в Ленинградской области — до +15 градусов. Южный ветер подует с порывами до десяти метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало и составит 772 миллиметра ртутного столба, что выше нормы, передает spbdnevnik.ru.

В центре погоды «Фобос» ранее предупредили, что этой зимой на большей части России ожидается существенное количество осадков. Как пишет «Ридус», на некоторые российские регионы, включая Чукотку и Ямал, уже обрушилась пурга.

Однако некоторые специалисты считают, что прогноз об аномально снежной зиме в России может не сбыться. Таким мнением поделился заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов.

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