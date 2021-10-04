Александр Беглов занял 77-е место в рейтинге российских губернаторов по популярности

Санкт-Петербург, 4 октября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов занял 77-ю строчку в рейтинге популярности. Соответствующие результаты представил аналитический сервис Pravdaserm.

Глава Северной столицы набрал 64 балла из 100 возможных. Лидером списка стал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, его показатель составил 92 балла. В первой пятерке также оказались лидеры Пензенской, Калужской и Белгородской областей, а также Башкирии и Удмуртии, передают «Невские Новости».

Репутационный рейтинг губернаторов оценивался согласно оценке «тональности» информации, которая попала в топ поисковых систем. Для анализа использовались материалы Yandex и Google. Программа Pravdaserm позволила выяснить, как на самом деле пользователи Сети относятся к чиновникам, и какое мнение о них формируется в интернет-пространстве.

Недавно экономист, эксперт финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода предположил, в каком направлении Беглов будет развивать Санкт-Петербург и Ленобласть. По его словам, колоссальный потенциал для города и области представляют энергетика и финансы. В Северной столице можно было бы учредить свой банк для успешного развития инвестиционных проектов.