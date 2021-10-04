Обозреватель РИА Корнилов допустил новую вспышку столкновений в Грузии после выборов

Санкт-Петербург, 4 октября. Новые акции протеста намечаются в Грузии после местных выборов. Вспышку столкновений допустил политический обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов.

Результаты выборов острее воспринимаются грузинской оппозицией на фоне приезда и задержания экс-президента страны Михаила Саакашвили. Бывший лидер призывал сторонников к протестным шествиям. Они будут требовать непризнания итогов голосования, рассказал журналист на конференции в эфире медиагруппы «Патриот».

«Конфликт внутренний продолжается. Сейчас этот процесс снова пытаются разжечь», — подчеркнул Корнилов.

По словам политобозревателя, Саакашвили в сложившейся ситуации выступает в качестве горючего.

Ранее Корнилов назвал экс-президента Грузии политическим авантюристом. Его возвращение может обернуться частью сложной схемы Евросоюза, считает эксперт.