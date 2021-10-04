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Нерпы Крошик и Шлиссик из Петербурга устроили перемирие ради вкусного обеда

  /   Обновлено: 04 октября 2021 20:25
Общество
Нерпы Крошик и Шлиссик из Петербурга устроили перемирие ради вкусного обеда
Pr Scr vk.com  /  Спасение тюленей 699-23-99

Санкт-Петербург, 4 октября. Работники Центра спасения тюленей не оставляют попыток помирить двух знаменитых нерп Крошика и Шлиссика.

Установить контакт между двумя животными на этот рас решили с помощью специальной «примирительной» трапезы. Видео обеда двух нерпят попало в Сеть и быстро разлетелось среди пользователей. Во время поедания угощений животные не проявляли агрессии, но все изменилось, когда с едой было покончено.

Отобедав, Шлиссик начал гонять Крошика по искусственному водоему. Из-за такого поведения работники Центра спасения тюленей были вынуждены вновь разделить нерпят по разным бассейнам.

Видео со знаменитыми петербургскими нерпами всегда пользуются популярностью в интернете. Так, например, небывалый шквал лайков и восторженных комментариев обрушился на ролик, на кадрах которого Шлиссик уплетал свежую корюшку.

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