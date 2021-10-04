Педагог Тхостов призвал решить вопрос с финансированием домашнего обучения в России

Санкт-Петербург, 4 октября. Родители должны отвечать за качество домашнего обучения школьника, заявил директор лицея №369 в Петербурге Константин Тхостов.

Константин Тхостов принял участие в пресс-конференции, посвященной современному образованию в России. Мероприятие состоялось на площадке Медиагруппы «Патриот». Во время общения с журналистами, гость студии коснулся темы домашнего образования. По словам директора лицея, семейное образование в качестве альтернативы для школьников — это большой плюс, хотя в Европе, например, оно запрещено.

«Президент четко дает определение демократии и обратите внимание, как не выдерживает критики все, что окружает нас за границами нашей родины. Любой запретный плод сладок, как только ты где-то запрещаешь, ты мгновенно нарываешься на ответную реакцию. Поэтому как только говорят, что плохо семейное обучение, с точки зрения отсутствия социализации ребенка, ну давайте проведем исследование и поймем, насколько это объективно или нет. Но то, что в России до сих пор не прописано финансирование семейной формы обучения, это беда», — сказал Тхостов.

При этом спикер считает, что за воспитание ребенка в первую очередь отвечают родители, не стоит перекладывать эту функцию на школу.

Во время пресс-конференции Константин Тхостов также ответил важность введения возрастного ограничения на определенный контент в интернете. Педагог считает, что проблему могут решить детские сим-карты.