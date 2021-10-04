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Всероссийские и региональные конкурсы помогают профессиональному росту учителей

  /   Обновлено: 04 октября 2021 16:50
Общество
Всероссийские и региональные конкурсы помогают профессиональному росту учителей
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 4 октября. Конкурентная среда, которая формируется благодаря различным конкурсам, помогает профессиональному росту педагогов, заявил директор лицея №369 Санкт-Петербурга Константин Тхостов.

Константин Тхостов принял участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной работе педагогов в России. По его словам, учителя нуждаются в постоянном обмене опытом и взаимодействии.

«В Петербурге в рамках приоритетного нацпроекта проходит большое количество конкурсов и затрагивает все без исключения категории педагогических работников, включая руководителей образовательных организаций. Все задают вопрос: «Почему петербуржская школа входит в топ лучших образовательных систем?» Ответ прост: мы каждую категорию педагогических работников формируем в конкурсном движении и тем самым способствуем развитию каждого из направлений», — пояснил Тхостов.

Гость медиацентра отметил, что правительство Петербурга финансово поддерживает такие инициативы. Материальное вознаграждение является достаточно эффективной мотивацией для учителей.

«Я бы порекомендовал многим регионам, чтобы их системы образования развивались, обратить внимание на опыт петербуржской школы. Профессия учителя действительно престижна, она медийна, поскольку участники конкурсов становятся спикерами на профессиональных площадках и таких крупных форумах как ПМЭФ», — добавил Тхостов.

Педагоги должны развиваться как профессионалы, потому что от этого выигрывают школьники, резюмировал он.

Накануне были подведены итоги всероссийского конкурса «Учитель года — 2021». В пятерке лучших оказались педагоги из Хабаровска, Ставрополя, Казани, Москвы и Тюмени.

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