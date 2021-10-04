Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 октября 16:36
16:35
Политика
Путин назначил замглавы Минстроя Егорова врио губернатора Тамбовской области
16:34
Происшествия
Извращенец из Выборга пойдет под суд за изнасилование ребенка и изготовление порно
16:34
Общество
Путин подписал указ о праздновании Дня отца в России
16:33
Весь мир
Боевики ИГ сбили беспилотник ВВС Египта на Синайском полуострове
16:32
Спорт
ATP начала расследование в отношении заподозренного в домашнем насилии Зверева
16:30
Происшествия
Момент обрушения железнодорожного моста во Владивостоке попал на видео
16:30
Общество
Школьник потратил денежный приз за победу в конкурсе на корм для бездомных животных
16:29
Наука
Глобальное потепление может провоцировать взрывы подземного газа в Сибири
16:28
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ атаковали ЛНР с воздуха, СБУ занялась недовольными местными жителями
16:25
Происшествия
Автобус попал в аварию на западе Москвы
Все новости

Скончался автор идеи скульптур зайцу у Петропавловки Сергей Лебедев

  /   Обновлено: 04 октября 2021 16:08
Общество
Скончался автор идеи скульптур зайцу у Петропавловки Сергей Лебедев
pixabay.com

Санкт-Петербург, 4 октября. Краевед Сергей Лебедев скончался в 74 года в Санкт-Петербурге. Грустной новостью в соцсетях поделились его друзья.

По данным городских СМИ, мужчина ушел из жизни в инфекционной больнице имени Боткина. Неделю назад Лебедева госпитализировали с коронавирусом в реанимацию. Накануне утром пациенту было лучше, а к полудню он скончался. Дата и место прощания с краеведом пока не сообщаются.

Сергей Лебедев родился в Ленинграде в 1946 году. Краевед работал в музее истории города, именно по его инициативе в Петербурге установили много памятников, например, скульптуру зайца у Петропавловской крепости. А также памятник коту Елисею, кошке Василисе и фотографу на Малой Садовой улице.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Скончался автор идеи скульптур зайцу у Петропавловки Сергей Лебедев
памятник петербург смерть сергей лебедев краевед
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru