Скончался автор идеи скульптур зайцу у Петропавловки Сергей Лебедев

Санкт-Петербург, 4 октября. Краевед Сергей Лебедев скончался в 74 года в Санкт-Петербурге. Грустной новостью в соцсетях поделились его друзья.

По данным городских СМИ, мужчина ушел из жизни в инфекционной больнице имени Боткина. Неделю назад Лебедева госпитализировали с коронавирусом в реанимацию. Накануне утром пациенту было лучше, а к полудню он скончался. Дата и место прощания с краеведом пока не сообщаются.

Сергей Лебедев родился в Ленинграде в 1946 году. Краевед работал в музее истории города, именно по его инициативе в Петербурге установили много памятников, например, скульптуру зайца у Петропавловской крепости. А также памятник коту Елисею, кошке Василисе и фотографу на Малой Садовой улице.