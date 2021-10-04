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Движение по Литейному проспекту в Петербурге ограничат на неделю из-за ремонтных работ
Общество
Движение по Литейному проспекту в Петербурге ограничат на неделю из-за ремонтных работ
pskovgorod.ru  /  Пресс-служба администрации Пскова

Санкт-Петербург, 4 октября. Движение по Литейному проспекту в Северной столице ограничат на неделю, заявили в государственной административно-технической инспекции города.

Водители не смогут полноценно передвигаться по Литейному проспекту от Невского проспекта до Литейного моста с 4 по 10 октября. В это время подрядчик займется выполнением ремонтных работ в зоне трамвайных путей. Ограничения ждут водителей и в Выборгском районе города.

С 4 октября по 2 ноября на улице Шишкина в поселке Парголово стартуют работы по прокладке электрокабеля. В связи с этим проезд по улице Шишкина от Пляжевой улицы до Ольгинской дороги будет ограничен. Автомобилистам рекомендуется заранее планировать свой маршрут.

В Петербурге ранее ввели еще ряд ограничений для водителей. Например, до 6 октября автолюбители не могут полноценно передвигаться на участке вдоль улицы Профессора Попова от Песочной набережной до Аптекарского проспекта. Там ремонтируют дорожное покрытие.

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петербург движение литейный проспект
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