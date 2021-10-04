Санкт-Петербург, 4 октября. Теплая и солнечная погода ждет петербуржцев в понедельник. Столбики термометров покажут до 16 градусов, заявил специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Синоптики прогнозируют в Петербурге небольшую облачность. Осадки в течение дня не ожидаются. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 773 мм ртутного столба, что значительно выше нормы, заявили в Гидрометцентре России.

В ближайшие несколько дней серьезные изменения в плане погоды в Петербурге не прогнозируются. Запоздалое бабье лето продержится в городе еще несколько дней. Во вторник и среду дневная температура воздуха опустится на один градус. В остальном погода останется такой же, как и в понедельник.

На выходных на входе в парки пригородов Петербурга наблюдались очереди из желающих прогуляться на свежем воздухе. Многие признались, что не ожидали увидеть такое количество людей на улице. Однако не исключено, что уже в ближайшее время погода испортится. По словам синоптиков, зимой возможны новые рекордные температурные значения, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».