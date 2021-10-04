Станцию петербургского метро «Ломоносовская» закрыли на вход

Санкт-Петербург, 4 октября. «Зеленую» станцию петербургской поземки «Ломоносовская» закрыли на вход. Предположительно, по техническим причинам.

Очевидцы сообщили, что людей просят ожидать в вестибюле. Тот, кто уже успел пройти через турникеты, в настоящее время стоят у эскалаторов. Причина задержки устанавливается.

Капитальный ремонт эскалаторов начался на станции «Курская» Арбатско-Покровской линии столичного метро, сообщал телеканал «360». Вестибюль станции закрыли для пассажиров с 17 сентября. Пассажирам рекомендовали для входа и выхода пользоваться объединенным вестибюлем станции «Курская» Кольцевой линии.