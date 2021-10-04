Сестра Галины Старовойтовой скончалась в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 октября. Сестра журналистки Галины Старовойтовой Ольга скончалась в Северной столице. Ей было 73 года. Причина смерти не сообщается.

Печальное известие сообщил депутат Заксобрания Борис Вишневский. По его словам, Ольга Старовойтова ушла из жизни минувшей ночью.

Ольга Старовойтова родилась в Ленинграде в 1948 году. В 90-е годы была членом команды по созданию первых отечественных НКО. Трудилась в команде Международного союза журналистов, религиовед. В 1999 года стала главой общественного фонда «Музей Г.В. Старовойтовой».

Сестра Ольги Галина Старовойтова была убита в Петербурге в 1998 году. Ее помощник получил ранение. Шестеро подозреваемых были задержаны в 2002 году. Фигурант дела об убийстве депутата Галины Старовойтовой Михаил Глущенко ранее подал ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Легендарный музыкант, лидер культовой советской и российской группы «Звуки Му», скончался на 71-м году жизни от COVID-19, сообщало ИА DEITA.RU. Несколько недель до этого он находился в коме после госпитализации с поражением почти 90% легких.