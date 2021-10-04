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Вход на станцию метро «Черная речка» закрылся на несколько минут в утренний час пик

  /   Обновлено: 04 октября 2021 09:15
Общество
Вход на станцию метро «Черная речка» закрылся на несколько минут в утренний час пик
ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 4 октября. Вестибюль станции метро «Черная речка» синей ветки временно закрылся для входа. Об этом сообщили представители пресс-службы Петербургского метрополитена.

Ограничение на вход ввели в 08:44 утра. Некоторое неудобство для пассажиров сохранялось в течение 14 минут. По предварительной информации, движение было остановлено из-за того, что внутрь эскалатора попал посторонний предмет.

«В 08:58 станция открыта на вход», — отмечено в сообщении.

Ранее движение красной ветки метро в Петербурге было ограничено из-за произошедшей трагедии на территории «Площади Восстания». Там на глазах множества пассажиров женщина провалилась вниз на пути. Приближавшийся подвижной состав нанес различные травмы потерпевшей.

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метро движение черная речка
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