Porsche опрокинул ВАЗ-2111 в ДТП на Васильевском острове в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 октября. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Василеостровском районе Петербурга вечером 3 октября.

Участниками серьезного ДТП стали Porsche Panamera и отечественный ВАЗ-2111, имевший калужские номера. По словам очевидцев, иномарка «впечатала» Lada в светофор на перекрестке Среднего проспекта и Детской улицы. Отечественный автомобиль серьезно деформировался, опрокинувшись на бок.

Авария обошлась без смертей. Водитель Lada отделался ушибами и был госпитализирован в Мариинскую больницу. Остальные участники инцидента в медицинской помощи не нуждались, передал источник в экстренных службах «Невским новостям».

О других подробностях произошедшего пока неизвестно. Все обстоятельства уточняются.

Ранее ДТП произошло в Нижнем Новгороде. В результате автокатастрофы погиб один человек, четверо пострадали.