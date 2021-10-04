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Porsche опрокинул ВАЗ-2111 в ДТП на Васильевском острове в Петербурге
Происшествия
Porsche опрокинул ВАЗ-2111 в ДТП на Васильевском острове в Петербурге
pskov.ru  /  Пресс-служба администрации Псковской области

Санкт-Петербург, 4 октября. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Василеостровском районе Петербурга вечером 3 октября.

Участниками серьезного ДТП стали Porsche Panamera и отечественный ВАЗ-2111, имевший калужские номера. По словам очевидцев, иномарка «впечатала» Lada в светофор на перекрестке Среднего проспекта и Детской улицы. Отечественный автомобиль серьезно деформировался, опрокинувшись на бок.

Авария обошлась без смертей. Водитель Lada отделался ушибами и был госпитализирован в Мариинскую больницу. Остальные участники инцидента в медицинской помощи не нуждались, передал источник в экстренных службах «Невским новостям».

О других подробностях произошедшего пока неизвестно. Все обстоятельства уточняются.

Ранее ДТП произошло в Нижнем Новгороде. В результате автокатастрофы погиб один человек, четверо пострадали.

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авария porsche ВАЗ-2111
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