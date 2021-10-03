Огромная пробка собралась на КАД у вантового моста после ДТП

Санкт-Петербург, 3 октября. На юге КАД около Большого Обуховского моста собралась пробка. Причиной затора стала массовая авария перед вантовым мостом.

Несколько аварий в районе вантового моста стали причиной двухкилометровой пробки на юге КАД. По предварительным данным, один из участников движения на 59-м километре КАД отвлекся от дороги и врезался в несколько идущих впереди машин.

В результате ДТП пострадавших нет, но движение в районе вантового моста, рядом с которым произошла авария, затруднено. Пробка растянулась на два с лишним километра.

Брошенная машина спровоцировала огромную пробку в Южно-Сахалинске. Автомобиль стоял на дороге недалеко от железнодорожного переезда. В результате другие участники движения были вынуждены ехать по одной полосе вместо двух.