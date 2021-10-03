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Солнечная погода спровоцировала большие очереди в пригородных парках Петербурга
Общество
Солнечная погода спровоцировала большие очереди в пригородных парках Петербурга
Невские Новости  /  Юлия Гудимова

Санкт-Петербург, 3 октября. Жители Петербурга массово отправились в пригородные парки. Таким образом они пытаются провести последние теплые и солнечные дни осени.

Из-за хорошей погоды петербуржцы и жители Ленобласти массово отправились в пригородные парки. В результате этого, как сообщают очевидцы, в Пушкине и Павловске скопились толпы.

«Сегодня было некомфортно гулять по парку: под каждым кленом — по фотографу», — написали пользователи в группе «Пушкин — Царское Село. Павловск» во «ВКонтакте».

Не так давно научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что в октябре в Россию придет погода для загара. В ближайшее время на погоду в Европейской России будет оказывать влияние арктический антициклон. Вместе с прозрачным и чистым воздухом он принесет с собой потепление до +15 градусов.

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