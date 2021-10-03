Петербургская недвижимость привлекла 1,4 млрд долларов

Санкт-Петербург, 3 октября. Показатели инвестиционных сделок в сфере недвижимости Северной столицы выросли в этом году вдвое.

Консалтинговое агентство JLL проанализировало сегмент коммерческих объектов, включающих офисы, торговые, складские и гостиничные помещения, а также земельных участков под жилую застройку и пришло к выводу, что общий объем инвестиций вырос к 2020 году в два раза и занял позицию на 35% выше, чем два года назад. Об этом пишет ТАСС.

Помимо этого, текущая обстановка на рынке города говорит об историческом максимуме с 2015 года. Аналитики компании указывают, что больше всего инвестиционных сделок в Культурной столице проходит с участием участков под девелопмент жилищных объектов. На протяжении девяти месяцев текущего года вложения по данному направлению составили 1 млрд долларов.

Отмечается, что в этом году меньше всего участия в инвестициях в недвижимость наблюдалось со стороны зарубежных инвесторов. JLL фиксирует минимальный уровень с 2011 года (менее 1%).

Жители Петербурга начали активнее приобретать жилье на территории Ленинградской области. Риелторы сообщают о росте спроса примерно в полтора раза с начала года.