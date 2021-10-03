Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 октября 17:33
17:29
Происшествия
Самолет с баннером «Ты выйдешь за меня?» рухнул в Монреале
17:28
Происшествия
Бастрыкин потребовал максимально быстро задержать подозреваемого в убийстве девушек в Гае
17:28
Весь мир
Аресты мигрантов и пикет учителей — что произошло в Ливии с 27 сентября по 3 октября
17:25
Происшествия
Пассажир залез на крышу электропоезда на станции «Смоленская» в метро Москвы
17:23
Экономика
Дефицит бюджета РФ на 2021 год может составить 275,2 млрд рублей
17:17
Общество
«Не специально подслушивал»: Путин удивил членов кабмина появлением на совещании
17:16
Общество
Краснодарские хирурги создали пациенту новую челюсть из его ноги
17:13
Политика
Политолог Дудчак дал оценку словам Зеленского о «наглой» внешней политике Украины
17:12
Происшествия
Злоумышленник обстрелял машину с ребенком в Екатеринбурге
17:11
Общество
«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Даниил Вершинин
Все новости

Петербургская недвижимость привлекла 1,4 млрд долларов
Экономика
Петербургская недвижимость привлекла 1,4 млрд долларов
pixabay.com  /  StartupStockPhotos

Санкт-Петербург, 3 октября. Показатели инвестиционных сделок в сфере недвижимости Северной столицы выросли в этом году вдвое.

Консалтинговое агентство JLL проанализировало сегмент коммерческих объектов, включающих офисы, торговые, складские и гостиничные помещения, а также земельных участков под жилую застройку и пришло к выводу, что общий объем инвестиций вырос к 2020 году в два раза и занял позицию на 35% выше, чем два года назад. Об этом пишет ТАСС.

Помимо этого, текущая обстановка на рынке города говорит об историческом максимуме с 2015 года. Аналитики компании указывают, что больше всего инвестиционных сделок в Культурной столице проходит с участием участков под девелопмент жилищных объектов. На протяжении девяти месяцев текущего года вложения по данному направлению составили 1 млрд долларов.

Отмечается, что в этом году меньше всего участия в инвестициях в недвижимость наблюдалось со стороны зарубежных инвесторов. JLL фиксирует минимальный уровень с 2011 года (менее 1%).

Жители Петербурга начали активнее приобретать жилье на территории Ленинградской области. Риелторы сообщают о росте спроса примерно в полтора раза с начала года.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Петербургская недвижимость привлекла 1,4 млрд долларов
петербург жилье инвестиции недвижимость
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru