Подросток на электросамокате сбил двух человек в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 октября. Подросток на электросамокате сбил двух человек у станции метро «Озерки» и убежал. Один из пострадавших попал в больницу.

Инцидент произошел на проспекте Энгельса. Школьник на самокате сбил мужчину и женщину. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. Подросток наехал на людей сзади.

Женщина упала на дорогу, а потом через нее перелетел ее супруг. Виновник инцидента решил помочь пострадавшим, но потерпевший набросился на юношу, и тот, бросив самокат, убежал. Пострадавший был госпитализирован. О состоянии его жены не сообщается.

Автомобиль ранее сбил отца и ребенка на электросамокате в Волгограде. В результате наезда 37-летний мужчина и пятилетний пассажир двухколесного ТС упали на землю и оказались под колесами отечественного «ВАЗа». Владелец машины не остановился для оказания помощи и быстро покинул место ДТП. Ребенок получил тяжелые травмы.