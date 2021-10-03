В Южно-Приморском парке Санкт-Петербурга модернизируют системы освещения к 2023 году

Санкт-Петербург, 3 октября. Освещение в Южно-Приморском парке обновят к концу лета 2023 года. Специалисты СПб ГКУ «Управление заказчика» уже приступили к работам.

Парк располагается в Красносельском районе Санкт-Петербурга и занимает 58 гектаров зеленых насаждений рядом с Петергофским шоссе. Основан был в 70-е годы прошлого века к столетию В.И. Ленина, в связи с чем, до 1992 года, имел название Южно-Приморский парк имени В.И. Ленина.

Работы по установке объектов освещения будут проводиться поэтапно. За два года планируется установка 399 светодиодных светильников и 18 прожекторов, будут смонтированы 324 опоры для них. Компания-подрядчик СПб ГБУ «Ленсовет» проложит систему кабелей общей продолжительностью до 13 километров и подключит новейшее оборудование.

По сообщению губернатора Александра Беглова в городе начался последний этап по модернизации освещения в парке Сосновка Выборгского района и восстановили освещение Смоленского сквера в Московском.

Ученые Массачусетского технологического института нашли способ освещать парки и скверы без помощи электричества. Они обработали растения особыми материалами, чтобы заставить их светиться в темноте.