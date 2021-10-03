Петербуржцам пообещали сухое и солнечное воскресенье

Санкт-Петербург, 3 октября. Малооблачная погода без осадков установится в Санкт-Петербурге в последний день недели, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Погодные условия в Северной столице окажутся под влиянием антициклона. День будет солнечным и сухим. Температура воздуха 3 октября поднимется на один–два градуса выше климатической нормы до +15 градусов.

Скорость юго-восточного ветра достигнет девяти метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало и составит 772 мм ртутного столба, написал Леус на своей странице в социальной сети Facebook.

Жителям европейской части России спрогнозировали потепление в октябре. Арктический антициклон принесет с собой золотую осень, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.