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Подозреваемая в убийстве соседа-наркомана петербурженка заключена под стражу

  /   Обновлено: 02 октября 2021 23:41
Происшествия
Подозреваемая в убийстве соседа-наркомана петербурженка заключена под стражу
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 2 октября. Петроградский районный суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Людмилы Салбуковой, подозреваемой в убийстве и похищении соседа.

Следователи выяснили, что Иван Салбуков, его супруга и их друг Андрей Кравченко в апреле похитили соседа Сергея Баландина. Находясь возле дома 17 на улице Малая Посадская, они с применением насилия поместили потерпевшего в салон автомобиля Audi, связали ему кисти рук липкой лентой и перевезли в погреб дома, расположенного в поселке Левашово.

Супруга после преступления скрылась вместе с соучастниками. Обоснованность подозрения подтверждается показаниями Кравченко и Салбукова, а также протоколом осмотра трупа Баландина.

Женщину задержали 1 октября. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК «убийство» и «удержание человека группой лиц по предварительному сговору».

Подозреваемая просила домашний арест, аргументируя это наличием трех детей. Суд постановил заключить Салбукову под стражу.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в убийстве семьи на улице Шекспира в Буграх задержали правоохранители. В ближайшее время злоумышленнику предъявят обвинение.

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