МЧС пообещало петербуржцам потепление до +14 градусов в воскресенье

Санкт-Петербург, 2 октября. Жителей Петербурга в воскресенье ожидает потепление до +14 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По информации специалистов ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 3 октября в Северной столице прогнозируется малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью опустится до +5...+7 градусов, а днем воздух прогреется до +12...+14 градусов.

Ветер подует юго-восточный, южный. В ночной период суток его скорость будет составлять 2-7 метров в секунду, днем порывы усилятся до 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет. Неблагоприятных метеорологических явлений также не ожидается.

Гидрометцентр России ранее пообещал жителям Москвы солнечную погоду на предстоящей неделе. Однако ожидать особого потепления в столице не стоит. Температура не поднимется выше +15 градусов.