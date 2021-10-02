Федор Бондарчук заявил о погашении всех долгов киностудии «Ленфильм»

Санкт-Петербург, 2 октября. Все долги петербургской киностудии «Ленфильм» погашены. Об этом заявил председатель совета директоров Федор Бондарчук.

Студия на протяжении многих лет находилась буквально на грани выживания. Ее долги превышали 2 млрд рублей. По мнению специалистов, модернизация «Ленфильма» потребует несколько десятков миллионов долларов.

«Долги у студии закрыты, непрофильный актив продан, ВТБ возвращает деньги, это все происходит вот сейчас, днями. У нас новый совет директоров, он усилен представителями новых площадок, такими как Институт развития интернета», — сообщил Бондарчук по итогам совещания у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, посвященного вопросам развития «Ленфильма».

Кинематографист добавил, что программа развития киностудии уже одобрена. Он уточнил, что на «Ленфильм» вернется «золотая коллекция» и появится площадка «Дебют».

«Ленфильм» летом 2021 года получил иск от частной фирмы, потребовавшей 7,7 млн рублей за компенсацию утраченного имущества на одной из площадок студии. Речь шла о здании на юге Санкт-Петербурга, где предприятие устроило производство пластиковой пленки.