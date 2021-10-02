Петербуржцы приняли участие в голосовании за новогоднюю ель на Дворцовой площади

Санкт-Петербург, 2 октября. Голосование за новогоднюю ель, которую установят на Дворцовой площади в Петербурге, завершилось 1 октября в 23:00.

Жители Северной столицы приняли участие в опросе, результаты которого должны решить, будет ли украшать Дворцовую площадь настоящая живая елка или ее искусственный аналог. Проголосовать можно было на сайте spbdnevnik.ru, в группе издания в социальной сети «ВКонтакте», а также по телефону горячей линии.

Данные прошедшего голосования были направлены в петербургский комитет по печати. Результаты опроса станут известны 4 октября после обработки полученных голосов.

В прошлом году петербуржцы также выбирали праздничное новогоднее дерево. Украшением Дворцовой площади стала 25-метровая ель со стилизованными под ретростиль игрушками на ветвях, радовавшая горожан своим видом до конца января.

Смольный ранее определил бюджет для финансирования покупки новогодних елей. Искусственные деревья, которые украсят город к праздникам, обойдутся в 33,4 млн рублей.