Зоолог Глазков запечатлел редкую для Петербурга утку-каменушку

Санкт-Петербург, 2 октября. Нетипичная для Санкт-Петербурга птица была замечена в городе у стен Петропавловской крепости. Ее обнаружил зоолог Павел Глазков.

По словам специалиста, появление подобной птицы является большой редкостью как для Северной столицы, так и для всего Северо-Запада России. Он отметил, что этот вид пернатых зимует в водах Атлантики.

Эксперт рассказал, что гнездится утка-каменушка на Дальнем Востоке, в Сибири, Гренландии, в Северной Америке. Кроме того, по данным, которыми располагают ученые из Европы, в Польшу каменушка залетала лишь однажды, 35 лет назад.

Зоолог подчеркнул, что сейчас для птицы характерен непримечательный вид. Каменушки меняют свое оперение в зависимости от сезона. Ближе к зиме они полностью изменят свою внешность.

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