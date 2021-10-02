Потепление до +15 градусов ожидается в Ленинградской области 2 октября

Санкт-Петербург, 2 октября. Облачная погода без осадков ожидается в Ленинградской области в первую субботу октября, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью возможны заморозки до −2 градусов. Однако днем значительно потеплеет — столбики уличных термометров покажут от +10 до +15 градусов.

Южный и юго-восточный ветер подует со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и составит около 770 миллиметров ртутного столба.

Синоптики Гисметео ранее сообщили, что солнечная погода и до +13 градусов ожидается в Петербурге 2 и 3 октября. При этом именно в воскресенье Северная столица окажется в более выгодных климатических условиях, чем Москва. Несмотря на незначительные порывы ветра, небо над городом полностью очистится от облаков.