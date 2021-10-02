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Традиционный осенний месячник по благоустройству стартовал в Петербурге
Общество
Традиционный осенний месячник по благоустройству стартовал в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 2 октября. Традиционный осенний месячник в рамках подготовки к зиме начался в Петербурге, сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

В Северной столице очистят 60 млн квадратных метров улиц и дорог. А 23 октября пройдет общегородской день благоустройства, в котором смогут принять участие все желающие.

«В Санкт-Петербурге 1 октября начался традиционный осенний месячник по благоустройству. Мероприятия на открытом воздухе с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм пройдут во всех районах города», — подчеркнули в комитете.

Отмечается, подготовка к зиме началась с высадки десяти лип в парке Интернационалистов. В течение октября специалисты садово-парковых предприятий очистят почти 8 тыс. гектаров территорий петербургских парков, скверов и бульваров.

Власти Петербурга ранее присвоили имена скверам и паркам города. Например, сквер на Наличной улице у дома № 55 получил название Анфисин сад.

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