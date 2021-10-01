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Автомобиль «Мерседес» сбил доставщика еды в Петербурге
Происшествия
Автомобиль «Мерседес» сбил доставщика еды в Петербурге
pixabay.com  /  PD

Санкт-Петербург, 1 октября. Водитель за рулем автомобиля «Мерседес» сбил сотрудника службы доставки еды. Происшествие произошло в Санкт-Петербурге на улице Бухарестской.

По предварительной информации, сотрудник доставки еды пересекал дорогу на велосипеде по пешеходному переходу. Водитель немецкого автомобиля заявил, что пострадавший делал это не спешившись. Однако машина во время аварии ехала по трамвайным путям. Корреспондент прислал видео с места аварии.

Стало известно, что пострадавшим является 19-летний парень. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Работника службы доставки еды в результате инцидента госпитализировали. Он получил ушибы шейного отдела позвоночника и тазобедренного сустава.

Пять человек недавно получили травмы во время столкновения легковых автомобилей в Кировской области.

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дтп авария доставщик еды
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