Солнечная погода и до +13 градусов ожидается в Петербурге 2 и 3 октября

Санкт-Петербург, 1 октября. Солнечная и относительно теплая погода установится в Петербурге в ближайшие выходные, сообщили синоптики Гисметео.

Так, 2 октября днем столбики уличных термометров покажут от +11 до +13 градусов, а после захода солнца воздух остынет до +9 градусов. Южный ветер подует со скоростью пять-девять метров в секунду.

Атмосферное давление к вечеру понизится и составит 770 миллиметров ртутного столба. Осадков при этом, согласно прогнозам специалистов, не ожидается.

А в воскресенье Северная столица окажется в более выгодных климатических условиях, чем Москва. Несмотря на слабые порывы ветра, небо над городом полностью очистится от облаков: день также будет солнечным и теплым. К полудню потеплеет до +11 градусов, а во второй половине дня ожидается +12 градусов.

Небольшое потепление ожидается в центре Европейской России в октябре, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, арктический антициклон принесет с собой золотую осень.