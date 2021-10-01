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Путин распорядился выделить средства на обновление электротранспорта в Петербурге

  /   Обновлено: 01 октября 2021 20:24
Экономика
Путин распорядился выделить средства на обновление электротранспорта в Петербурге
Пресс служба «ПК Транспортные системы»‎

Санкт-Петербург, 1 октября. Санкт-Петербург получит деньги на закупку новых моделей электрического транспорта до 2024 года.

Северная столица получит средства из федерального бюджета в форме инфраструктурного кредита. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на перечень поручений главы государства Владимира Путина.

«Правительству Российской Федерации предусмотреть выделение средств федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга: <…> на обновление подвижного состава городского электрического транспорта», — говорится в тексте документа.

Город также получит около 97 миллиардов рублей на приобретение 950 вагонов. Они пойдут на обновление составов метрополитена Санкт-Петербурга.

Другим указом президент ранее освободил от должности детского омбудсмена Анну Кузнецову. Ее уход с должности был вызван избранием в Госдуму.

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путин петербург финансирование электротранспорт
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