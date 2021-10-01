Власти Петербурга предложили горожанам посчитать птиц

Санкт-Петербург, 1 октября. Смольный предложил жителям Санкт-Петербурга принять участие в подсчете птиц в рамках ежегодной акции EuroBirdwatch, которая состоится в городе 2 и 3 октября.

Подсчитать пернатых в Северной столице горожанам предложил Комитет по природопользованию. Проводить подсчет птиц будут одновременно на территории всей Евразии. По результатам специалисты составят карту миграции пернатых в осеннее время на большом пространстве, объяснили в пресс-службе ведомства.

Участники акции EuroBirdwatch должны будут выбрать одну точку учета или считать пернатых, которые им встретятся по маршруту. Больше всего различных видов птиц можно увидеть на природных территориях, которые считаются особо охраняемыми. Акция пройдет в 2021 году уже 29-й раз и станет самым масштабных международных орнитологическим событием.

Жительница Санкт-Петербурга ранее подружилась с пернатым и дала ему имя в честь российского композитора Петра Чайковского. Тысячи пользователей TikTok в течение полутора лет наблюдают за дружбой человека и птицы.