Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 октября 19:46
19:45
Экономика
Сальвадор развернул первую в мире майнинг-ферму на энергии вулкана
19:44
Общество
Сахалинский зоопарк получил более тонны овощей и фруктов от жителей области
19:44
Политика
Депутат Емельянов назвал наивным призыв чешского дипломата к «газовой войне» с Россией
19:43
Политика
Телеканал «Пирвели» сообщил о нахождении Саакашвили в Руставской тюрьме
19:42
Весь мир
Сирийских наемников соберут в Триполи для вывода из Ливии
19:40
Общество
Житель Индонезии женился на рисоварке фирмы Phillips
19:39
Происшествия
Юрист Соловьев пояснил, как подростки могут ответить за избиение девочки в Калининграде
19:36
Происшествия
Лукашенко объяснил отсутствие средств защиты на убитом сотруднике КГБ личной инициативой
19:34
Общество
Одним из последствий коронавируса оказался «синдром беспокойного ануса»
19:31
Армия
Баранец: США навязали Польше «базовый сценарий» войны против России
Все новости

Власти Петербурга предложили горожанам посчитать птиц

  /   Обновлено: 01 октября 2021 18:56
Общество
Власти Петербурга предложили горожанам посчитать птиц
pixabay.com

Санкт-Петербург, 1 октября. Смольный предложил жителям Санкт-Петербурга принять участие в подсчете птиц в рамках ежегодной акции EuroBirdwatch, которая состоится в городе 2 и 3 октября.

Подсчитать пернатых в Северной столице горожанам предложил Комитет по природопользованию. Проводить подсчет птиц будут одновременно на территории всей Евразии. По результатам специалисты составят карту миграции пернатых в осеннее время на большом пространстве, объяснили в пресс-службе ведомства.

Участники акции EuroBirdwatch должны будут выбрать одну точку учета или считать пернатых, которые им встретятся по маршруту. Больше всего различных видов птиц можно увидеть на природных территориях, которые считаются особо охраняемыми. Акция пройдет в 2021 году уже 29-й раз и станет самым масштабных международных орнитологическим событием.

Жительница Санкт-Петербурга ранее подружилась с пернатым и дала ему имя в честь российского композитора Петра Чайковского. Тысячи пользователей TikTok в течение полутора лет наблюдают за дружбой человека и птицы.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Власти Петербурга предложили горожанам посчитать птиц
птицы акция счет
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru