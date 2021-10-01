Петербуржцы поразились нарядам высокопоставленных гостей венчания Романовых

Санкт-Петербург, 1 октября. Наряды высокопоставленных гостей из королевских семей, которые присутствовали на венчании Георгия Романова и Ребекки Беттарини, поразили петербуржцев.

Некоторые из гостей и королевских особ раньше никогда не посещали Северную столицу. Например, среди приглашенных были замечены король Болгарии Симеон II и принцесса Лея Бельгийская.

Несмотря на прохладную петербургскую погоду, оделись леди и джентльмены довольно легко. Так, мужчины приходили на торжественную церемонию в смокингах и плащах, а некоторые дамы — в открытых туфлях и платьях, пишут «Невские новости».

Некоторые гости надели сверху праздничного наряда накидку или пальто. Единичные представительницы прекрасного пола выбрали меховые муфты, чтобы не замерзнуть при +11 градусах.

Среди женских нарядов встречались яркие платья синих, красных и оранжевых цветов. Отдельного внимания заслужили головные уборы: многие гостьи пожаловали в Исаакиевский собор в небольших шляпках, украшенных лентами и мехами с имитацией цветов. Некоторые дополняли свой образ ободком в цвет платья.

Мужчины были более сдержанны. Большинство из них пришли в смокингах или в военной форме. Российские гости главного светского мероприятия октября поддержали эту традицию и выбрали пиджаки, увешанные орденами.

Нарядом удивила и невеста. На белоснежном платье был вышит золотой герб России в знак приверженности к династии. А на шестиметровом шлейфе расположился двуглавый орел.

Образ завершили роскошная диадема и букет белоснежных цветов. Георгий Романов появился на венчании в классическом черном костюме и отливающем золотом жилете.

Князь Георгий Романов венчался с итальянкой Ребеккой Беттарини в Исаакиевском соборе 1 октября. Церемонию посетили около 1,5 тыс. высокопоставленных гостей со всего мира.