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Спасших студентку от нападения рецидивистов с ножом росгвардейцев наградили в Петербурге
Общество
Спасших студентку от нападения рецидивистов с ножом росгвардейцев наградили в Петербурге
rosguard.gov.ru  /  Алексей Пестриков

Санкт-Петербург, 1 октября. В Северной столице прошло награждение сотрудников Росгвардии за то, что они задержали двух нетрезвых мужчин, которые угрожали ножом студентке колледжа.

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков вручил нагрудные знаки «За отличие в службе» сотрудникам, которые защитили девушку и предотвратили преступление.

Несколько дней назад во время патрулирования спецмашина Росгвардии получила тревожный сигнал из колледжа в центре Петербурга. На месте происшествия правоохранители задержали ранее имевших судимость местных жителей. Злоумышленники проникли на территорию учебного заведения и угрожали студентке ножом. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

В конце апреля в Москве прошло награждение лауреатов премии Росгвардии за научный и творческий вклад, сообщало Федеральное агентство новостей. Церемонию вручения провел замдиректора ФСВ Росгвардии генерал-полковник Алексей Беззубиков. Правоохранители получили премии в области науки, литературы и искусства.

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петербург росгвардия награждение
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