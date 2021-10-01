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Ограничения дорожного движения ввели на некоторых улицах Петербурга с 1 октября
Общество
Ограничения дорожного движения ввели на некоторых улицах Петербурга с 1 октября
Федеральное агентство новостей  /  Диана Колобаева

Санкт-Петербург, 1 октября. Новые ограничения дорожного движения ввели на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге с 1 октября. На улицах будут проводить ремонт.

Ремонтные работы начались с 1 октября на улице Профессора Попова в Северной столице. В связи с этим, с начала октября по 6 ноября движение транспорта вдоль улицы Профессора Попова от Песочной набережной до Аптекарского проспекта будут ограничивать и полностью перекрывать в несколько этапов. Специалисты проведут ремонт дорожного покрытия.

Также, с 1 октября по 20 декабря будет затруднено движение по проспекту Солидарности от улицы Дыбенко до улицы Подвойского. С начала октября до 27 декабря ремонт проведут вдоль улицы Ярослава Гашека от Купчинской до Бухарестской улиц. Проведение работ на трамвайных путях ожидается до 27 декабря по Светлановскому проспекту от проспекта Просвещения до Суздальского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции города.

Биржевой мост, который соединяет Васильевский остров и Петроградскую сторону, перекроют с 8 октября, сообщалось ранее. Его ждет капитальный ремонт.

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