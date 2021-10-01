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Князь Георгий Романов венчался с итальянкой Ребеккой Беттарини в Исаакиевском соборе

  /   Обновлено: 01 октября 2021 14:04
Общество
Князь Георгий Романов венчался с итальянкой Ребеккой Беттарини в Исаакиевском соборе
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 1 октября. Потомок дома Романовых, князь Георгий Михайлович и итальянка Ребекка Беттарини обвенчались в Исаакиевском соборе.

Торжественную церемонии посетили около 1500 высокопоставленных гостей, которые прибыли со всего мира. Венчание потомка династии Романовых в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга прошло впервые после революционных действий 1917 года. Избранница князя Георгия Михайловича Ребекка Беттарини приняла православие в прошлом году в Петропавловском соборе, после чего ее нарекли Викторией Романовой.

Для церемонии венчания невеста выбрала атласное платье, которое создано в русско-итальянском стиле. На голове у избранницы князя была диадема от ювелирного дома Chaumet, который на протяжении нескольких столетий сотрудничал с домом Романовых.

Событие носит международный масштаб, сообщалось ранее. Место венчания выбрали неслучайно. Северная столица традиционна близка императорской семье.

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романовы венчание князь
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