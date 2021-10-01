Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 октября 13:44
13:37
Общество
Песков заявил об отсутствии планов по введению локдауна в России
13:34
Спорт
Олимпийская чемпионка 1992 года Чусовитина возобновила карьеру в 46 лет
13:32
Происшествия
Москвич попытался устроиться на хорошую работу и лишился 6 млн рублей
13:32
Политика
Песков заявил, что Путин не собирается поздравлять потомка дома Романовых со свадьбой
13:31
Происшествия
Американского студента приговорили к пожизненному заключению за обстрел синагоги
13:28
Общество
Состояние ног может указывать на наличие «плохого» холестерина
13:27
Экономика
Китай готов дополнительно купить у России до 60 млн тонн угля
13:27
Общество
Друг Прохора Шаляпина рассказал о состоянии артиста после смерти супруги
13:23
Видео
История дружбы петербурженки и чайки длиною в полтора года
13:22
Общество
В Свердловской области вводят обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан
Все новости

Венчание наследника династии Романовых началось в Исаакиевском соборе Петербурга

  /   Обновлено: 01 октября 2021 12:52
Общество
Венчание наследника династии Романовых началось в Исаакиевском соборе Петербурга
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 1 октября. Венчание наследника династии Романовых князя Георгия Романова началось в Исаакиевском соборе Петербурга.

На торжественную церемонию уже прибыл принц Венеции Эммануил Филиберт Савойский. Соответствующей видеозаписью поделился корреспондент Федерального агентства новостей.

На кадрах видно, как по ступеням поднимается невеста в красивом платье — масштаб шлейфа достигает шести метров. Собор уже с самого утра окружили журналисты и прохожие. Участников церемонии встречают организаторы и добровольцы Санкт-Петербургской епархии.

Венчание наследника династии Романовых началось в Исаакиевском соборе Петербурга
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Венчание великого князя Михаила Романова и гражданки Италии Ребекки Беттарини состоится 1 октября в полдень. Место торжества было выбрано неслучайно, поскольку Петербург традиционно очень близок Императорской семье.

Венчание наследника династии Романовых началось в Исаакиевском соборе Петербурга
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Сообщается, что это первая свадьба императорского дома за последние 127 лет. Событие носит международный масштаб: на церемонии будут присутствовать представители королевских домов Европы, политических и деловых кругов и так далеею

Венчание потомка Романовых с Ребеккой Беттарини ранее прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он пожелал молодоженам счастья.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Венчание наследника династии Романовых началось в Исаакиевском соборе Петербурга
петербург венчание Георгий Романов ребекка беттарини
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru