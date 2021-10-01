Венчание наследника династии Романовых началось в Исаакиевском соборе Петербурга

Санкт-Петербург, 1 октября. Венчание наследника династии Романовых князя Георгия Романова началось в Исаакиевском соборе Петербурга.

На торжественную церемонию уже прибыл принц Венеции Эммануил Филиберт Савойский. Соответствующей видеозаписью поделился корреспондент Федерального агентства новостей.

На кадрах видно, как по ступеням поднимается невеста в красивом платье — масштаб шлейфа достигает шести метров. Собор уже с самого утра окружили журналисты и прохожие. Участников церемонии встречают организаторы и добровольцы Санкт-Петербургской епархии.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Венчание великого князя Михаила Романова и гражданки Италии Ребекки Беттарини состоится 1 октября в полдень. Место торжества было выбрано неслучайно, поскольку Петербург традиционно очень близок Императорской семье.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Сообщается, что это первая свадьба императорского дома за последние 127 лет. Событие носит международный масштаб: на церемонии будут присутствовать представители королевских домов Европы, политических и деловых кругов и так далеею

Венчание потомка Романовых с Ребеккой Беттарини ранее прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он пожелал молодоженам счастья.