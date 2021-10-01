Спасатели ликвидировали мощный пожар на складе во Фрунзенском районе

Санкт-Петербург, 1 октября. Сотрудники МЧС потушили горящий складской комплекс по повышенному номеру сложности в Петербурге. Специалистам предстоит установить причину случившегося.

Экстренные службы получили сообщение о возгорании на проспекте Александровской фермы в 09:29. Они установили, что пламя полыхает в складском здании №29А.

Пожару был присвоен повышенный номер сложности, сообщает МЧС. Менее чем за полчаса спасателям удалось потушить огонь. В результате пожара никто не пострадал. К ликвидации привлекались 41 человек и 10 единиц техники.

Тем временем сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело после гибели двух детей при пожаре в Прикамье. В момент трагедии малыши находились дома без присмотра взрослых.