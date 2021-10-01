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Первый день октября в Петербурге пройдет без дождей
Общество
Первый день октября в Петербурге пройдет без дождей
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 1 октября. Первый день второго месяца осени в Санкт-Петербурге обойдется без осадков. Небо в Северной столице будет облачным, считают синоптики.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал жителям города, что климатические условия в регионе приблизятся к норме. Антициклон сохранит облачную погоду, однако дождей не предвидится.

«Температура воздуха +11…+13 градусов, по области +9…+14. Такие значения близки к климатической норме», — написал синоптик в Facebook

Отмечается, что в городе на Неве скорость ветра составляет около 3-8 метров в секунду. Согласно долгосрочному прогнозу, в выходные петербуржцев ждут ясные дни с температурой до +14 градусов.

Температура выше нормы в октябре установится на севере Урала и Сибири. Аналогичная погода ждет большую часть Северо-Западного федерального округа. Сейчас в большинстве регионов климат соответствует норме.

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