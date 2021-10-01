Петербургский метрополитен будет дезинфицировать станции с помощью «холодного тумана»

Санкт-Петербург, 1 октября. Метрополитеном Петербурга объявлен конкурс на поиск подрядчика, который будет обрабатывать помещения подземки с помощью «холодного тумана».

Согласно информации из конкурсной документации, речь идет о специальном средстве для дезинфекции пассажирских помещений. Оно должно соответствовать ряду требований, быть некоррозийным, а также позволять проводить обработку горизонтальных и вертикальных поверхностей.

Победитель аукциона будет заниматься дезинфекцией всех 75 станций метро. Процедуры будут проводиться каждую ночь с 3 до 4 часов утра. При необходимости мероприятия будут выполняться и днем, для чего предполагается вводить технический перерыв.

Как ранее сообщалось, станция метро «Зенит» в Петербурге прекратит работу по будням с 1 октября. Она будет работать только в выходные и праздничные дни.